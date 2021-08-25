Осуждена россиянка, укравшая со счетов Минсельхоза миллион долларов

Она устроилась на работу по фальшивому паспорту и скрывалась 16 лет.

Кировский районный суд Омска приговорил к 2,5 годам колонии общего режима Светлану Киршову, обвиняемую по делу о хищении более миллиона долларов со счета Министерства сельского хозяйства Казахстана, сообщает zakon.kz.

Киршова, родившаяся в селе Новопокровка под Омском и продававшая овощи на оптовом рынке в областном центре, в 2003 году переехала с двумя знакомыми в Казахстан. Там она устроилась работать по фальшивым документам ведущим казначеем в управление казначейства Казахстана, пишет "Медиазона".

Для этого, по версии следствия, двое ее знакомых создали в Казахстане фирму, куда взяли на работу внешне похожую на Киршову женщину; на основе ее паспорта для Киршовой сделали поддельные документы.

Киршова работала в казначействе полгода, получила повышение и тогда перевела своей фирме под видом оплаты работ 500 млн тенге со счета Комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Казахстана. Она поехала в банк и сняла 187 млн тенге — на тот момент, по подсчетам "Вести Омск", сумма равнялась миллиону долларов США и 40 миллионам тенге.

Деньги заняли две сумки, ни о чем не подозревающие сотрудники даже помогли хрупкой девушке донести их до машины, — сообщал телеканал.

После этого Киршова вернулась на рабочее место в казначейство, однако узнала, что там проходит проверка из-за исчезновения денег, отпросилась домой и вернулась из Астаны в Омск.

В России она несколько раз переезжала в новые регионы: Новосибирск, Владивосток, Липецк. Осела в Белгородской области — в одной из глухих деревень, где начала новую жизнь: не устраивалась официально на работу, не покупала недвижимость, не общалась с родными.

Ее задержали в Белгороде в декабре прошлого года. Киршову обвинили в соучастии в мошенничестве и легализации денег (статья 32, пункты "а", "б" части 3 статьи 159, часть 3 статьи 174.1 УК).

В министерстве сельского хозяйства Казахстана говорили, что вернули часть похищенных денег, а оставшиеся 132 млн тенге с Киршовой власти страны решили взыскать, подав к ней иск. По данным "Вести Омск", двое других фигурантов дела получили реальные сроки, однако журналисты программы не приводили их.

В общей сложности в розыске она находилась 16 лет.

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