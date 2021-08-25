Илон Маск раскритиковал обновление Tesla

Маск назвал программное обеспечение Tesla "не очень хорошим".

Генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что обновление программного обеспечения для беспилотных автомобилей "не очень хорошее", передает zakon.kz.

Как сообщает Business Insider, американский предприниматель-миллиардер раскритиковал последнее обновление Tesla в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что программное обеспечение будет улучшено, и вся команда по его разработке под названием Autopilot сейчас привлечена к решению этой задачи. Кроме того, глава корпорации Tesla заявил, что специалисты работают над улучшением программы Full Self-Driving Beta версии 9.2 для автономного вождения "настолько оперативно, насколько это возможно".

Мы пытаемся создать единый массив решений, [который позволит электромобилю функционировать] как на шоссе, так и на городских улицах, но это требует масштабного переобучения NN (нейронной сети), - написал Маск.

По информации Lenta.ru, недавно американские власти начали расследование в отношении компании Tesla. Они решили изучить, насколько хорошо работает система помощи водителю в электрокарах ее производства. Поводом к этому послужил ряд несчастных случаев, когда автомобили врезались в машины дорожных служб и экстренной помощи. Сенаторы США от Демократической партии Ричард Блюменталь и Эд Марки заявили, что фирма обманывает водителей, рекламируя полностью автономный автопилот, и призвали Федеральную торговую комиссию расследовать деятельность компании.

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