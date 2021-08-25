Гендиректора Rixos оштрафовали за инцидент с собранием представителей еврейской общины

Сумма штрафа составила более 600 тыс. тенге.

Гендиректор отеля Rixos оштрафован на 230 МРП, передает zakon.kz.

В ходе брифинга главному санитарному врачу Алматы Жандарбеку Бекшину был задан вопрос, почему штраф за массовое мероприятие на территории отеля Rixos был наложен на менеджеров, а не на руководство.

Генеральный директор отеля находился в отпуске. После его возвращения был составлен протокол, - сообщил Бекшин.

Гендиректора оштрафовали на 230 МРП (638 940 тенге).

30 июля в соцсетях появилась информация о массовом скоплении людей, которые позировали на камеру перед гостиницей Rixos Almaty. Предполагалось, что на разошедшихся по соцсетям кадрах зафиксированы представители еврейской общины.

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