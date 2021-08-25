Погода на 26 августа - штормовые предупреждения в 7 областях

О высокой пожарной опасности предупреждает РГП "Казгидромет".

Сильная жара сохраняется на большой части Казахстана, сообщает zakon.kz.

О высокой пожарной опасности предупреждает РГП "Казгидромет".

26 августа в Актюбинской области сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожароопасность. В городе Актобе днем 35 градусов.

В Кызылординской области ожидается 26 августа днем северный, северо-западный, сутки 27-28 августа северный, северо-восточный ветер, в центре и на юге области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 38 градусов.

Днем 26-28 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Днем 26, сутки 27-28 августа ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Уральск днем 36 градусов.

Днем 26 августа в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 августа на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градусов. В центре, на юге и западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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