Колумбиец семь раз привился от COVID-19

Приложение zakon.kz
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Побочной реакции это не вызвало.
Колумбиец семь раз привился от коронавируса, сообщает zakon.kz.
Как отмечает РИА Новости, пациент привился вакцинами Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen.
При этом никакой побочной реакции это не вызвало, - отмечено в сообщении.
Мужчине больше 60 лет.
По всей видимости, это человек с психологическими проблемами. Начато расследование, - уточнили на местном телевидении.
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