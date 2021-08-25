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Колумбиец семь раз привился от COVID-19

Фото: pixabay.com 25 августа 2021, 18:51

Побочной реакции это не вызвало.

Колумбиец семь раз привился от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, пациент привился вакцинами Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen.

При этом никакой побочной реакции это не вызвало, - отмечено в сообщении.

Мужчине больше 60 лет.

По всей видимости, это человек с психологическими проблемами. Начато расследование, - уточнили на местном телевидении.

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