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Люди, купившие паспорта вакцинации, могут получить прививку - Бекшин

Фото: pixabay.com 25 августа 2021, 19:04

Лиц, купивших паспорта вакцинации, преследовать не будут.

Государство не будет преследовать лиц, купивших паспорта вакцинации, передает zakon.kz.

По словам главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, первостепенная задача - вакцинировать население.

Сейчас есть такая проблема у незначительной части граждан. Они осознают, что совершили ошибку. Для того, чтобы привиться, нужно просто прийти в прививочный пункт и объяснить причину, почему человек уже зарегистрирован как вакцинированный. Наша задача - привить этих лиц в обязательном порядке. Иначе они могут заболеть, и их придется класть в инфекционные стационары, нести затраты, - объяснил спикер.

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