Президент Туркменистана заложил золотую капсулу золотой лопатой

Приложение zakon.kz
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Он отправил послание потомкам.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заложил фундамент строительства зала у Белой юрты, сообщает zakon.kz.
По данным издания "Хроники Туркменистан", зал рассчитан на 3 тысячи мест.
В ходе мероприятия он заложил золотую капсулу, которую закопал золотой лопатой. Капсула скатилась в фундамент по золотому желобу. Бетон, которым туркменский лидер засыпал капсулу, привезли в золотой тележке, - отмечено в сообщении.
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