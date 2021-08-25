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Президент Туркменистана заложил золотую капсулу золотой лопатой

Фото: mfa.gov.tm 25 августа 2021, 19:20

Он отправил послание потомкам.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заложил фундамент строительства зала у Белой юрты, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хроники Туркменистан", зал рассчитан на 3 тысячи мест.

В ходе мероприятия он заложил золотую капсулу, которую закопал золотой лопатой. Капсула скатилась в фундамент по золотому желобу. Бетон, которым туркменский лидер засыпал капсулу, привезли в золотой тележке, - отмечено в сообщении.

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