Спецоперация в Нур-Султане: опубликовано видео задержания наркоторговца

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Проводится расследование.
Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в Нур-Султан, сообщает zakon.kz.
По данным полиции, был задержан 32-летний гражданин.
В результате проведенной спецоперации в ходе обыска жилья в поселке Жалтырколь Акмолинской области в сарае среди зимних солений, комбикорма и стога сена, был найден пакет с марихуаной весом более 19 килограмм, - уточнили в ведомстве.
Изъятые наркотики задержанный намеревался сбыть на территории столицы.По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!