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Спецоперация в Нур-Султане: опубликовано видео задержания наркоторговца

Фото: zakon.kz 25 августа 2021, 19:37

Проводится расследование.

Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, был задержан 32-летний гражданин.

В результате проведенной спецоперации в ходе обыска жилья в поселке Жалтырколь Акмолинской области в сарае среди зимних солений, комбикорма и стога сена, был найден пакет с марихуаной весом более 19 килограмм, - уточнили в ведомстве.

Изъятые наркотики задержанный намеревался сбыть на территории столицы.По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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