Полиция Алматы предупредила велосипедистов

К парку будут ориентированы пешие патрули и участковые инспекторы полиции.

Велосипедистам и самокатчикам напомнили о запрете движения на территории Терренкура в Алматы, сообщает zakon.kz.

В полиции отметили, что Терренкур - исключительно пешеходная зона.

Соответствующие дорожные знаки на территории указанного парка имеются. Но, к сожалению, как показывает практика, эти требования ПДД повсеместно игнорируются. А ведь такая оплошность и халатность создают реальную угрозу гражданам и могут привести к происшествиям с необратимыми последствиями. Терренкур - исключительно пешеходная зона, и мы будем следить за тем, чтобы указанные требования соблюдались неукоснительно. Для этих целей к парку будут ориентированы пешие патрули и участковые инспекторы полиции, - заявил замначальника ДП Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

В случае выявления нарушений сотрудниками полиции в отношении лиц, их допустивших, будет составлен административный протокол.

Призываем участников дорожного движения быть внимательными друг к другу. А если учесть, что по Терренкуру прогуливаются люди преклонного возраста, женщины с маленькими детьми, то это внимание и осторожность должны быть удвоены, - заключил полковник.

Ранее видеоблогер Мейржан Туребаев пообещал "сбивать бабок", пока акимат не сделает велодорожки. На его видео отреагировали в правоохранительных органах.

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