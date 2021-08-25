Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Алматы ряд зданий отключат от холодной воды

Фото: zakon.kz 25 августа 2021, 20:47

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы на день отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

27 августа с 9:00 до 20:00 прекратят подачу холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Шарипова – Карасай батыра – Байзакова – Толе би.

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода. пресс-служба ГКП "Алматы су"

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

В ГКП "Алматы су" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Несколько «полезных» привычек, которые могут навредить
Астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно опасаться пятницы 13-е