В Алматы ряд зданий отключат от холодной воды

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы на день отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

27 августа с 9:00 до 20:00 прекратят подачу холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Шарипова – Карасай батыра – Байзакова – Толе би.

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода. пресс-служба ГКП "Алматы су"

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

В ГКП "Алматы су" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.

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