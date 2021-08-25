Учительница пожаловалась Путину на образ Снежаны Денисовны из "Наша Russia"

Она напомнила, что в советское время позитивный образ учителя создавался через литературу и кино, в том числе фильмы "Доживем до понедельника" и "Большая перемена".

Российская учительница попросила президента Владимира Путина обратить внимание на освещение педагогической работы в СМИ и произведениях массовой культуры. В качестве примера она привела Снежану Денисовну из юмористического шоу "Наша Russia", сообщает zakon.kz.

Запись доступна на YouTube-канале RT.

Я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в средствах массовой информации - через позитивный образ учителя в произведениях массовой культуры: в кино, в театре, в литературе. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом. учительница истории и обществознания средней школы №26 Ярославля Жанна Торхова

Она напомнила, что в советское время позитивный образ учителя создавался через литературу и кино, в том числе фильмы "Доживем до понедельника" и "Большая перемена".

Путин выразил поддержку словам Торховой.

Уверяю вас, все это понимают. Надо только чтобы от понимания мы переходили к реализации. Страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства. президент РФ Владимир Путин

Сатирическо-юмористическая телепередача "Наша Russia" выходила на телеканале ТНТ с 2006 по 2011 год, новых сезонов этой программы не было уже 10 лет. Одной из героинь скетчкома была учительница престижной школы Воронежа Снежана Денисовна, которая богатеет за счет доверчивых учеников и их богатых родителей. Сюжет высмеивает школьные поборы и мелкую коррупцию.

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