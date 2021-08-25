Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Согласно ему, разрешается обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.
Согласно ему, разрешается обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Для этого необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия.
- 100% вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение трех месяцев после выздоровления);
- внедрение приложения Ashyq при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);
- соблюдение масочного режима;
- обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;
- увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;
- соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;
- ежедневный "входной" фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;
- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);
- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;
- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;
- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).
Не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:
- лиц с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов по Цельсию);
- лиц с "желтым" и "красным" статусами при регистрация по QR-коду (зарегистрированные в информационных системах "Единый интеграционный портал ПЦР-исследований" и "Центр Контроля COVID-19" с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, как пациент со статусом "инфицирован" или как контактный с больным COVID-19);
- педагогов и персонала, не имеющих вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев после выздоровления).
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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