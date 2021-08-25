Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Согласно ему, разрешается обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Согласно ему, разрешается обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Для этого необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия.

100% вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение трех месяцев после выздоровления);

внедрение приложения Ashyq при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

соблюдение масочного режима;

обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;

увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;

соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;

ежедневный "входной" фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;

запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);

запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;

отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).

Не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:

лиц с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов по Цельсию);

лиц с "желтым" и "красным" статусами при регистрация по QR-коду (зарегистрированные в информационных системах "Единый интеграционный портал ПЦР-исследований" и "Центр Контроля COVID-19" с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, как пациент со статусом "инфицирован" или как контактный с больным COVID-19);

педагогов и персонала, не имеющих вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев после выздоровления).

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!