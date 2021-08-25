В каких случаях операторы сотовой связи имеют право менять тариф

Если же тарифный план был изменен без предупреждения, то можно обратиться с заявлением в министерство цифровизации.

Операторы сотовой связи увеличивают тарифы, не уведомляя клиентов. В настоящий момент в министерстве по инвестициям и развитию обсуждается законопроект, который не позволит менять тариф без согласия абонента, сообщает zakon.kz.

В Агентстве по защите конкуренции корреспондентам Первого канала "Евразия" пояснили, что операторы сотовой связи имеют право менять тариф, если их расходы увеличились, однако обязаны уведомлять о смене тарифного плана.

При изменении условий тарифного плана оператор сотовой связи в обязательном порядке извещает абонента об изменении условий за 30 календарных дней до внесения изменений. Соответственно, согласие абонента на изменение условий тарифного плана при оказании услуг сотовой связи не требуется. главный инспектор департамента транспорта и связи агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустем Габдулжапаров

Если же тарифный план был изменен без предупреждения, то можно обратиться с заявлением в министерство цифровизации. Оператора связи проверят, и если закон действительно был нарушен, обяжут вернуть клиенту прежнюю оплату. Правда, эксперты говорят, что абоненты часто сами не обращают внимания на сообщения о смене тарифа.

В результате пандемии спрос на мобильный интернет или доходность мобильного интернета резко выросла. Мобильные операторы начинают этим пользоваться для того, чтобы увеличить свою доходную часть. президент ОЮЛ "Интернет ассоциации Казахстана" Шафхат Сабиров

В настоящий момент в министерстве по инвестициям и развитию обсуждается законопроект, который вообще не позволит менять тариф без согласия абонента.

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