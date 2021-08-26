Ученые разработали единый препарат от ожирения и диабета

Высокий уровень аспрозина в организме провоцирует повышенный аппетит и, как следствие, набор лишнего веса. В основу препарата легли моноклональные антитела, подавлявшие аспрозин.

Специалисты из американского Института открытий Харрингтона создали лекарство, способное лечить ожирение и метаболический синдром, повышающий риск возникновения диабета, сообщает zakon.kz.

Ученым удалось установить причину, способствующую набору лишних килограммов. Ликвидация гормона аспрозина поможет решить данные проблемы, передает издание New Atlas.

Высокий уровень аспрозина в организме провоцирует повышенный аппетит и, как следствие, набор лишнего веса. Кроме того, это вещество нарушает уровень сахара в организме и может спровоцировать развитие сахарного диабета.

Еще в 2016 году ученые обнаружили, что аспрозин играет важную роль в уровнях глюкозы и инсулина в крови. Они выяснили, что люди с низким уровнем аспрозина обладали умеренным аппетитом. Те же, у кого уровень гормона был высоким, страдали набором веса и ожирением, так же у них обнаружили метаболический синдром, инсулинорезистентность, высокое давление, что повышало риск диабета, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи представили препарат, который снижает аппетит, способствует нормализации массы тела и приводит в порядок уровень глюкозы. В основу препарата легли моноклональные антитела, подавлявшие аспрозин. Испытания лекарства на мышах дали хорошие результаты. В результате применения у животных снизился аппетит, вес, и нормализовался уровень глюкозы в крови.

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