В WhatsApp добавят "реакции"

Пользователи и сейчас могут отправить ответ на сообщение со смайликом, процитировав его, однако новая функция упростит этот процесс.

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать "реакции", то есть возможность коротко отреагировать на сообщение той иной эмоцией, сообщает zakon.kz.

Как пишет WABetaInfo, с их помощью пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседников.

Эта функция уже имеется в таких мессенджерах как Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Signal, Slack и еще нескольких.

По сути, речь идет о быстрых ответах на сообщения с помощью эмодзи. Конечно, пользователи и сейчас могут отправить ответ на сообщение со смайликом, процитировав его, однако новая функция упростит этот процесс.

Долгий "тап" позволяет вызвать несколько реакций: лайк, сердечко, возглас "ха-ха" и так далее. Зачастую отреагировать, завершив беседу, проще и удобнее, чем отвечать.

После тестирования новая функция будет доступна для устройств на Android и iOS. Пользователи старой версии приложения будут видеть под сообщениями с реакциями предложение обновить WhatsApp.

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