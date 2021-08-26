10 человек спасено в Алматы с начала купального сезона

Единственным разрешенным местом для купания в Алматы является озеро Сайран.

Всего с начала купального сезона на водоемах города Алматы спасено 10 человек, в том числе четверо детей (за последние три года - 64 человека, в том числе 30 детей), передает zakon.kz.

23 августа текущего года на озере Сайран спасателями Службы спасения Алматы спасен подросток, 2007 г.р., который при купании начал тонуть и звать на помощь в связи с возникновением судорог, - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Единственным разрешенным местом для купания в Алматы является озеро Сайран. На водоемах, где купание запрещено, установлены 66 запрещающих знаков "Купание запрещено".

Проведено более 800 рейдов, в ходе которых роздано свыше 7800 памяток на тему "Безопасность на воде". К административной ответственности по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" привлечены 34 человека, сумма штрафов составила 495 890 тенге, за купание в неотведенных местах по статье 364 (Нарушение правил общего водопользования) привлечены семь человек (в виде предупреждения).

ДЧС рекомендует соблюдать следующие правила:

купайтесь только в разрешенных местах для купания;

не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения;

если вы даже купаетесь в разрешенном месте, не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

не оставляйте детей без присмотра;

не подплывайте к близко идущим катерам, лодкам;

не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;

не купайтесь слишком долго, возможны переохлаждение и усталость;

не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.

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