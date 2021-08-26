6358 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 761 249 случаев.

За сутки в Казахстане зарегистрировали 6358 человек, заболевших коронавирусом. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам. В Нур-Султане по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 96, в Алматы - на 15, в Шымкенте - на 40 человек, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

в городе Нур-Султан - 601,

в городе Алматы - 1605,

в городе Шымкент - 260,

в Акмолинской области - 263,

в Актюбинской области - 420,

в Алматинской области - 376,

в Атырауской области - 316,

в ВКО - 211,

в Жамбылской области - 193,

в ЗКО - 161,

в Карагандинской области - 821,

в Костанайской области - 265,

в Кызылординской области - 151,

в Мангистауской области - 190,

в Павлодарской области - 338,

в СКО - 110,

в Туркестанской области - 77.

Всего в стране подтверждено 761 249 случаев.

9748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 866,

в городе Алматы - 3314,

в городе Шымкент - 607,

в Акмолинской области - 276,

в Актюбинской области - 614,

в Алматинской области - 556,

в Атырауской области - 539,

в ВКО - 133,

в Жамбылской области - 493,

в ЗКО - 134,

в Карагандинской области - 1054,

в Костанайской области - 212,

в Кызылординской области - 201,

в Мангистауской области - 230,

в Павлодарской области - 391,

в СКО - 108,

в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 641 249 человек.

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