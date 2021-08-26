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6358 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Фото: zakon.kz 26 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 761 249 случаев.

За сутки в Казахстане зарегистрировали 6358 человек, заболевших коронавирусом. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам. В Нур-Султане по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 96, в Алматы - на 15, в Шымкенте - на 40 человек, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

  • в городе Нур-Султан - 601,
  • в городе Алматы - 1605,
  • в городе Шымкент - 260,
  • в Акмолинской области - 263,
  • в Актюбинской области - 420,
  • в Алматинской области - 376,
  • в Атырауской области - 316,
  • в ВКО - 211,
  • в Жамбылской области - 193,
  • в ЗКО - 161,
  • в Карагандинской области - 821,
  • в Костанайской области - 265,
  • в Кызылординской области - 151,
  • в Мангистауской области - 190,
  • в Павлодарской области - 338,
  • в СКО - 110,
  • в Туркестанской области - 77.

Всего в стране подтверждено 761 249 случаев.

9748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 866,
  • в городе Алматы - 3314,
  • в городе Шымкент - 607,
  • в Акмолинской области - 276,
  • в Актюбинской области - 614,
  • в Алматинской области - 556,
  • в Атырауской области - 539,
  • в ВКО - 133,
  • в Жамбылской области - 493,
  • в ЗКО - 134,
  • в Карагандинской области - 1054,
  • в Костанайской области - 212,
  • в Кызылординской области - 201,
  • в Мангистауской области - 230,
  • в Павлодарской области - 391,
  • в СКО - 108,
  • в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 641 249 человек.

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