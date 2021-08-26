6358 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 761 249 случаев.
За сутки в Казахстане зарегистрировали 6358 человек, заболевших коронавирусом. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам. В Нур-Султане по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 96, в Алматы - на 15, в Шымкенте - на 40 человек, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано:
- в городе Нур-Султан - 601,
- в городе Алматы - 1605,
- в городе Шымкент - 260,
- в Акмолинской области - 263,
- в Актюбинской области - 420,
- в Алматинской области - 376,
- в Атырауской области - 316,
- в ВКО - 211,
- в Жамбылской области - 193,
- в ЗКО - 161,
- в Карагандинской области - 821,
- в Костанайской области - 265,
- в Кызылординской области - 151,
- в Мангистауской области - 190,
- в Павлодарской области - 338,
- в СКО - 110,
- в Туркестанской области - 77.
Всего в стране подтверждено 761 249 случаев.
9748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 866,
- в городе Алматы - 3314,
- в городе Шымкент - 607,
- в Акмолинской области - 276,
- в Актюбинской области - 614,
- в Алматинской области - 556,
- в Атырауской области - 539,
- в ВКО - 133,
- в Жамбылской области - 493,
- в ЗКО - 134,
- в Карагандинской области - 1054,
- в Костанайской области - 212,
- в Кызылординской области - 201,
- в Мангистауской области - 230,
- в Павлодарской области - 391,
- в СКО - 108,
- в Туркестанской области - 20.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 641 249 человек.
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