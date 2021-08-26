Главные страхи родителей за детей - исследование

В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов по России.

Страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь" провели исследование и назвали главные страхи родителей за детей, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов по России.

Относительное большинство (каждый восьмой, или 13%) боятся, что их ребенок попадет под воздействие алкоголя или наркотиков. Каждый десятый - что ребенок тяжело заболеет, а каждый одиннадцатый (9%) - что он пострадает от рук педофилов и других преступников, - говорится в сообщении.

Также 8,6% респондентов переживают, что не смогут обеспечить детям достойное будущее, еще 8% - что ребенок получит травму в результате несчастного случая, 7,9% - что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование, 3,7% - что детей будут травить в школе.

Всего три процента респондентов признались, что боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами, и менее одного процента волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома.

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