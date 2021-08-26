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141 человек умер от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

Фото: zakon.kz 26 августа 2021, 08:29

Лечение от КВИ продолжают получать получать 117 566 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 26 августа 2021 года передает zakon.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 августа лечение от КВИ продолжают получать 117 566 человек (111 242 КВИ+ и 6324 КВИ-), из них в стационарах находятся 27 244 пациента, на амбулаторном уровне - 90 322 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1857 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 516 пациентов, на аппарате ИВЛ - 208 пациентов.

Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов

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