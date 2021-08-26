Двое спортсменов заразились COVID-19 в Паралимпийской деревне в Токио

Всего за последние сутки было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом.

Оргкомитет "Токио-2020" опубликовал отчет, согласно которому тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни, дали положительные результаты, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

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Во вторник в Паралимпийской деревне был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне. Днем позже положительные результаты дали тесты еще двух атлетов, - говорится в сообщении.

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Всего за последние сутки было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных также десять подрядчиков и три человека, которые связаны с проведением Игр.

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24 августа в Токио состоялось открытие Паралимпийских игр. В НОК оценили, в каких видах спорта казахстанские спортсмены смогут получить медали на Играх.

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