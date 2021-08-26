Высший Судебный Совет продолжает работу по формированию судейского корпуса

Средний возраст назначенных лиц составляет 43 года.

В 2021 году Высшим Судебным Советом активизирована работа по привлечению новых профессиональных кадров. В связи с этим по рекомендации Совета с начала 2021 года на должности судей впервые назначено 33 человека.

Все они прошли тщательный конкурсный отбор и имеют немалый опыт юридической работы.

Средний возраст назначенных лиц составляет 43 года, а юридический стаж - 17 лет. 11 кандидатов имеют степень магистра права или кандидата наук, в том числе проходили стажировку за рубежом, включая Германию, США, Турцию, Францию и Израиль.

Представляем нескольких лиц, впервые назначенных на судейские должности, - Сара Устажанова, Куаныш Терликбаев и Асель Досаева.

Устажанова Сара Амантаевна (1983 года рождения) имеет два высших образования по специальностям "Юриспруденция" и "Иностранный язык". Трудовую деятельность начала учителем английского языка, с 2009 года - член Акмолинской областной коллегии адвокатов.

В 2016 году назначена заведующей юридической консультации района Біржан сал Акмолинской области. За достижения в осуществлении профессиональной деятельности и за внесение вклада в общественную жизнь адвокатского сообщества награждалась грамотами Департамента юстиции Акмолинской области, Республиканской коллегии адвокатов, Международного Союза (Содружества) адвокатов.

30 июля текущего года назначена на должность судьи Айыртауского районного суда Северо-Казахстанской области.

Терликбаев Куаныш Тлеужанович родился в 1978 году. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Правоведение", является аспирантом кафедры "Криминалистика и судебная экспертиза" и кандидатом юридических наук.

После окончания магистратуры в 2000 году работал криминалистом в Алмалинском РУВД г. Алматы.

Затем продолжил профессиональную деятельность в стенах родного вуза на должности стажера-исследователя в сферах уголовного процесса, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Далее последовательно трудился старшим преподавателем, заведующим кафедрой уголовного права, криминалистики и правоохранительной деятельности.

Помимо этого в течение трех лет, с 2014 по 2017 год, являлся членом нотариальной палаты города Алматы. До назначения на должность судьи являлся доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин и правоохранительной деятельности в Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева. Юридический стаж - более 20 лет.

27 февраля 2021 года назначен судьей районного суда №2 Бостандыкского района города Алматы.

Досаева Асель Каскарбаевна (1984 года рождения) является доктором PhD по специальности "Юриспруденция".

Юридический стаж - более 15 лет. Имеет опыт работы в частном и квазигосударственном секторах. С 2006 года работала в АО "Қазтеміртранс", где построила успешную карьеру от рядового специалиста до руководителя управления.

30 июля т.г. назначена судьей Мангистауского районного суда Мангистауской области.

Все претенденты на судейские должности прошли тщательный конкурсный отбор. В отношении кандидатов проведен весь спектр HR-оценки, включая автоматизированную оценку по системе цифровых критериев, комплексную оценку по дифференцированным критериям, интервью по компетенциям, в рамках которого изучались качества, необходимые для эффективной работы судьей.

Наряду с указанными процедурами отбора в отношении всех кандидатов в судьи применялись такие дополнительные инструменты проверки, как запрос и изучение мнения общественности о кандидатах в СМИ и социальных сетях.

Для этого на веб-сайте Совета публиковался список лиц, участвовавших в конкурсе, и граждане могли представить свое мнение по каждому кандидату.

Помимо этого, кандидаты рассматривались на заседаниях областных Советов по взаимодействию с судами, в которые входят судьи в отставке, представители юридического сообщества и представители средств массовой информации региона.

Также учитывалось мнение судейского сообщества. Претенденты для участия в конкурсе получали соответствующие заключения на пленарных заседаниях областных судов.

Для изучения мнения адвокатского сообщества списки лиц, участвующих в конкурсах, направлялись в коллегии адвокатов.

Перед рассмотрением на заседании Высшего Судебного Совета отбор кандидатов осуществлялся Конкурсной комиссией при Совете, в состав которой входят судьи, адвокаты, ученые-юристы, представители юридического сообщества, прокуратуры, а также эксперты в сфере HR-менеджмента.

С более подробной информацией о порядке конкурсного отбора на должность судьи можно ознакомиться на сайте Совета.

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