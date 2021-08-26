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Пограничное отделение назвали именем Назарбаева

Фото: zakon.kz / Максим Золо... 26 августа 2021, 09:22

Подразделение находится в Алматинской области.

Правительство Казахстана приняло постановление от 18 августа 2021 года о переименовании пограничного отделения "Баянқол" в Алматинской области в пограничное отделение "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева", сообщает zakon.kz.

Переименовать пограничное отделение "Баянқол" Пограничного управления по Райымбекскому району республиканского государственного учреждения "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" в пограничное отделение "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева" Пограничного управления по Райымбекскому району республиканского государственного учреждения "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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