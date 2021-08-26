"Спутник V" формирует длительный иммунитет - исследование

Защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации.

После вакцинации организм находится под защитой от новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, в течение шести месяцев, и его защита только возрастает. Специалисты считают, что процесс созревания нейтрализующих антител продолжается длительное время, а нейтрализующая эффективность только увеличивается, передает zakon.kz.

К такому выводу пришли аргентинские ученые и врачи, продолжающие изучать поствакцинальный иммунитет у людей, привитых "Спутником V".

Как сообщает RG.ru, о результатах нового исследования российского препарата против коронавируса "Спутник V" в Аргентине объявил РФПИ.

Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение 6 месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности, - отмечают авторы исследования.

Отмечается, что был проведен длительный анализ формирования антител и их вируснейтрализующей способности против штаммов "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", а также штамма "лямбда" у добровольцев на протяжении до 6 месяцев после вакцинации "Спутником V" в Аргентине. Для исследования были взяты 1,8 тыс. образцов сыворотки крови в период с января по август 2021 года.

Значительное увеличение (P <0,001) индекса нейтрализующей способности (NPI) наблюдалось после 120 дней по сравнению со значениями, наблюдаемыми в течение 42 дней после вакцинации.

В настоящее время многие страны находятся в поиске вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок. В этой связи исследование, проведенное специалистами в Аргентине, имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной "Спутник V", - подчеркивают в РФПИ.

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