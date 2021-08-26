О госзакупках через электронный каталог товаров

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С июня 2020 года госзакупки из одного источника стало возможным осуществлять при помощи электронного каталога товаров.
31 августа в 15:00 по времени г.Нур-Султан приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Основные вопросы по работе на портале OMarket.kz".
С июня прошлого года госзакупки из одного источника стало возможным осуществлять при помощи электронного каталога товаров.
Электронный каталог товаров - информационная система, интегрированная с веб-порталом, в которой размещаются сведения о товарах, предлагаемые потенциальными поставщиками посредством интернет-магазинов.
Данный функционал был реализован на площадке Омаркет. По своей сути ОМаркет представляет собой гигантский гипермаркет для госзакупщиков. О том, как в нем все устроено в прямом эфире расскажут Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по ГЗ и Айсулу Аманбаева, аналитик проекта Omarket.kz.
Вы узнаете:
Кому полезно мероприятие:
Если у вас есть вопросы по теме эфира – задавайте. В первую очередь ответим на вопросы, поступившие от участников до мероприятия.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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