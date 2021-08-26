Сколько зарабатывают учителя в Казахстане

В январе 2022 года заработная плата педагогов детских садов, школ и колледжей будет повышена еще на 25%.

Заработная плата работников сферы образования выросла сразу на 27% за год, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, во втором квартале 2021 года в сфере образования было занято 528,4 тыс. человек - на 2,5% больше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что в региональном разрезе больше всего работников сферы образования насчитывалось в Алматинской области: 68,3 тыс. человек.

В лидирующую тройку также попали Алматы и Восточно-Казахстанская область. Меньше всего занятых в образовании числилось в Атырауской области: всего 14,2 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата работников сферы образования во втором квартале 2021 года достигла 233,9 тыс. тг - на 26,8% больше, чем годом ранее, отмечено в исследовании.

В региональном разрезе больше всего зарабатывали сотрудники сферы образования в столице: 350,8 тыс. тг - на 17,6% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Мангистауская область (268 тыс. тг) и Алматы (265,5 тыс. тг). Худшие показатели - в Западно-Казахстанской области: 200,7 тыс. тг, плюс 31,6%.

Как уточнили эксперты, лишь в 5 из 17 регионов заработная плата работников превысила среднюю по стране. Помимо ТОП-3 в эту пятерку также вошли Кызылординская и Алматинская области.

В январе 2022 года заработная плата педагогов детских садов, школ и колледжей будет повышена еще на 25%. Кроме того, с сентября 2021 года меняется система приема педагогов на работу и вводится новая система назначения директоров организаций образования.

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