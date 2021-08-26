Сын президента Аргентины сменил имя и отказался от пола

В документе в соответствующей графе стоит знак "X".

Сын президента Аргентины Эстанислао Фернандес получил национальное удостоверение личности без указания пола, сообщает zakon.kz.

По данным Lenta.ru, теперь в соответствующей графе стоит знак "X", обозначающий небинарный или неопределенный пол.

Помимо этого сын политика взял новое имя "Тани", сокращенное от Эстанислао, - говорится в публикации.

Как отмечает korrespondent.net, еще в 2020 году молодой человек заявил о том, что считает себя небинарным человеком.

Он занимается косплеем и открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Стоит отметить, что в Аргентине действуют либеральные законы в отношении ЛГБТ и гендерных особенностей.

21 июля президент страны Альберто Фернандес вручил три первых экземпляра документа, в которых не было указания пола.

Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать, - подчеркнул глава государства.

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