Полицейские спасли мужчину, забравшегося на карниз 8 этажа в Нур-Султане

Стражи порядка провели профилактическую беседу с молодым человеком о недопущении впредь подобных случаев.

В столице полицейские спасли мужчину, стоявшего на карнизе восьмого этажа, сообщает zakon.kz.

Сегодня днем в 14.35 на канал 102 в полицию поступило сообщение о том, что на карнизе восьмого этажа стоит мужчина и может сорваться вниз. На место незамедлительно в течение трех минут прибыл наряд Полка патрульной полиции ДП г. Нур-Султана в составе старшего лейтенанта полиции Асана Команова и лейтенанта полиции Жасулана Кыздарбек, - сообщили в ДП.

Для предотвращения возможной трагедии полицейские решили попасть в квартиру через балкон соседей этажом ниже.

Войдя в квартиру, Асан Команов пытался уговорами убедить его зайти в комнату, а напарник тем временем контролировал ситуацию снизу. Но мужчина не реагировал на просьбу стражей порядка. Тогда полицейский решил отвлечь его разговорами, располагая к себе, в этот момент прибыл напарник и когда мужчина немного забылся полицейские схватили его за ноги и затащили в квартиру.

Таким образом, сотрудники полиции спасли жителя города от опрометчивого поступка.

Полицейские установили, что 23-летний молодой человек поругался со своей сожительницей, которая закрыла его в квартире и ушла.

Выпив для храбрости спиртного, парень решил выбраться на улицу через балкон 8 этажа.

Стражи порядка провели профилактическую беседу с молодым человеком о недопущении впредь подобных случаев.

Как отметили в полиции, на счету Асана Команова это не первый отважный поступок. Ранее он помог трехлетнему ребенку, которого укусила собака. Отчаянный отец на дороге обратился к полицейскому с просьбой сопроводить его машину с малышом, который истекал кровью до больницы.

Также во время несения службы ему со своим коллегой Абзалом Жолмаховым удалось обезоружить пьяного дебошира, который размахивал на улице ножом. При задержании он оказал сопротивление.

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