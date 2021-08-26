Кого не облагают сборами на привлечение иностранной рабочей силы

Данную категорию лиц устанавливает законодательство РК.

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся изменения в постановление от 2018 года "Об установлении ставок сбора за выдачу и (или) продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан", сообщает zakon.kz.

В частности, устанавливаются следующие ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан: до 90 календарных дней – 12-кратный размер МРП;до 180 календарных дней – 24-кратный размер МРП;до 270 календарных дней – 36-кратный размер МРП;до 365 календарных дней – 48-кратный размер МРП.

1 МРП в настоящее время составляет 2917 тенге.

При этом вносится поправка, что не являются плательщиками сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан лица, привлекающие иностранную рабочую силу, в случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан о занятости населения и в области миграции населения.

Как поясняется, она принимается с целью уточнения о том, что ставки сборов не распространяются на определенные законодательством РК категории лиц.

Согласно закону о занятости населения квотирование на привлечение иностранной рабочей силы не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства:

работающих в автономных организациях образования, их организациях, а также в "Назарбаев Фонде" на должностях руководителей и специалистов с высшим образованием;

работающих в государственных органах с подтвержденными документами в порядке, установленном Правительством РК;

работающих в организациях РК, заключивших инвестиционные контракты на реализацию инвестиционного приоритетного проекта, а также работающих в организациях, привлекаемых указанными юридическими лицами (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (включая изыскательскую и проектную деятельность, инжиниринговые услуги), на срок до истечения одного года после ввода объекта инвестиционной деятельности в эксплуатацию в качестве руководителей и специалистов с высшим образованием, а также в качестве квалифицированных рабочих согласно перечню профессий и численности, определяемых в инвестиционных контрактах на реализацию инвестиционного приоритетного проекта;

работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон, с проектами стоимостью свыше одного миллиона МРП, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками специальных экономических зон (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг в период выполнения строительно-монтажных работ на территории специальных экономических зон и до истечения одного года после ввода объекта;

прибывших для самостоятельного трудоустройства по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики;

работающих первыми руководителями филиалов или представительств иностранных юридических лиц;

определяемым Правительством РК перечнем лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности;

работающих в международном технологическом парке "Астана Хаб" или у участников международного технологического парка "Астана Хаб" на должностях руководителей и специалистов с высшим образованием.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.

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