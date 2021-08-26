"Стала мамой-трансформером" – лишившаяся рук россиянка родила третьего сына

Лишившаяся рук Маргарита Грачева в третий раз стала мамой.

Телеведущая Маргарита Грачева, лишившаяся рук из-за мужа-садиста, объявила о рождении третьего ребенка, передает zakon.kz.

Еще весной Маргарита Грачева сообщила о том, что ждет ребенка. Она не скрывала третью беременность и охотно делилась всеми новостями, которые происходят в ее жизни.

Утром 25 августа долгожданный мальчик появился на свет.

Об этом 28-летняя женщина рассказала в Instagram, опубликовав кадр с новорожденным.

Как сообщает Starhit.ru, Маргарита очень счастлива. Роды прошли хорошо, мама с малышом чувствуют себя прекрасно.

Сегодня я стала мамой-трансформеромᶾ. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10, – написала Грачева, сообщив, что вес сына составляет 3700 граммов, рост 53 сантиметра.

Сын Маргариты появился на свет в элитном роддоме на Фурштатской улице, где родились дети экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева, актрисы Анастасии Мельниковой, телеведущего Ивана Урганта, Олимпийской чемпионки Елены Бережной и других.

В 2017 году бывший муж Маргариты вывез свою супругу в лес, где в порыве ревности отрубил ей кисти рук топором, нанеся свыше десяти ударов. Врачи смогли спасти только одну руку женщины, вместо второй – у нее теперь бионический протез.

Суд приговорил супруга Грачевой к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить компенсацию пострадавшей в два млн руб. Грачева считает, что наказание недостаточно справедливое и строгое.

В сентябре 2020 года Маргарита снова вышла замуж.

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