Нигматулин встретился со спикером Парламента Швейцарии 

Они обсудили перспективные направления совместной работы казахстанских и швейцарских парламентариев.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Андреас Эби, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, высказались за укрепление сотрудничества парламентариев двух стран, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи, которая состоялась в Мажилисе, Нурлан Нигматулин и Андреас Эби обсудили перспективные направления совместной работы казахстанских и швейцарских парламентариев.

Отметив, что Швейцария - важный политический и торгово-экономический партнер нашей страны в Европе, Председатель Мажилиса подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет большое внимание расширению взаимодействия со Швейцарией.

В связи с этим, по словам Нурлана Нигматулина, первый официальный визит Председателя Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии в нашу страну имеет важное историческое значение для двусторонних отношений.

Нурлан Нигматулин, ознакомив с деятельностью депутатов Мажилиса, акцентировал внимание на работе, в т.ч. на законодательном уровне, по реформированию политической системы страны, развитию гражданского общества, которая проводится сейчас в Казахстане по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В свою очередь Спикер Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Андреас Эби высоко оценил темпы развития нашей страны, подчеркнув, что Казахстан занимает лидирующую позицию в Центральной Азии. Парламентарий подчеркнул, что для Швейцарии как страны с развитой демократией очень важное значение имеют вопросы развития демократии.

Мы с большим удовлетворением отмечаем, что Казахстан и в этом вопросе добился больших успехов. Считаю, что это такой же большой успех, как и экономический прогресс в Казахстане, - подчеркнул Андреас Эби.

В целях укрепления межпарламентского взаимодействия Спикер Мажилиса предложил своему швейцарскому коллеге заложить практику регулярных контактов на уровне групп по сотрудничеству, а также профильных комитетов для обмена опытом законотворческой деятельности.

В ходе обсуждения актуальных вопросов повестки дня Председатель Мажилиса отметил, что текущий год проходит под знаком 30-летия независимости стран Центральной Азии, подчеркнув при этом активное взаимодействие государств региона, в т.ч. при решении вопросов обеспечения региональной безопасности и стабильности.

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