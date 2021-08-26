Байдену пригрозили импичментом из-за провала в Афганистане - он отшутился

Президенту во время ответа отключили микрофон.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Джо Байден должен быть подвергнут импичменту за действия по выводу американских войск из Афганистана, сообщает zakon.kz.

По его словам, Байден бросил тысячи афганцев.

Я думаю, Джо Байден заслуживает импичмента, потому что он собирается бросить часть американских граждан, потому что капитулировал перед "Талибаном"* в отношении крайнего срока 31 августа, - добавил сенатор.

Как отмечает РБК, сенатор заключил, что "это самый бесчестный поступок главнокомандующего".

Позднее Джо Байден постарался с юмором ответить на вопрос журналиста по этой теме, но вышла неудача.

Президенту отключили микрофон.

Если американцы еще останутся в Афганистане после истечения срока, что вы будете делать? - спросил сотрудник СМИ.

Байден в ответ на это ухмыльнулся и что-то неслышно сказал в выключенный микрофон.

Репортеры все же смогли прочесть ответ по губам. Тот с улыбкой заявил, что журналист будет первым, кому он позвонит.

Стоит отметить, что Байден объявил о решении вывести весь контингент американских сил из Афганистана в апреле.

Изначально конечный срок вывода войск был приурочен к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, но затем его сдвинули на конец августа.

* - движение признано террористическим и запрещено в Казахстане

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