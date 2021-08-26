Байдену пригрозили импичментом из-за провала в Афганистане - он отшутился

Приложение zakon.kz
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Президенту во время ответа отключили микрофон.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Джо Байден должен быть подвергнут импичменту за действия по выводу американских войск из Афганистана, сообщает zakon.kz.
По его словам, Байден бросил тысячи афганцев.
Я думаю, Джо Байден заслуживает импичмента, потому что он собирается бросить часть американских граждан, потому что капитулировал перед "Талибаном"* в отношении крайнего срока 31 августа, - добавил сенатор.
Как отмечает РБК, сенатор заключил, что "это самый бесчестный поступок главнокомандующего".
Позднее Джо Байден постарался с юмором ответить на вопрос журналиста по этой теме, но вышла неудача.
Президенту отключили микрофон.
Если американцы еще останутся в Афганистане после истечения срока, что вы будете делать? - спросил сотрудник СМИ.
Байден в ответ на это ухмыльнулся и что-то неслышно сказал в выключенный микрофон.
Репортеры все же смогли прочесть ответ по губам. Тот с улыбкой заявил, что журналист будет первым, кому он позвонит.
Стоит отметить, что Байден объявил о решении вывести весь контингент американских сил из Афганистана в апреле.
Изначально конечный срок вывода войск был приурочен к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, но затем его сдвинули на конец августа.
* - движение признано террористическим и запрещено в Казахстане
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