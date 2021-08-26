Растет активность вулкана Шивелуч на Камчатке

На камчатском вулкане Шивелуч зафиксировали обвалы раскаленного грунта.

На Камчатке нарастает активность вулкана Шивелуч. Зафиксированы обвалы раскаленного грунта, передает zakon.kz.

Как сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в районе вулкана фиксируют крупные обвалы раскаленного материала с образованием лавин, пишет Rg.ru.

Вулканическая активность Шивелуча продолжает нарастать. Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскаленные лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов, - рассказал сотрудник Ключевской вулканостанции института Юрий Демянчук.

Фото: Юрий Демянчук

По информации специалистов, нахождение в районе вулкана сейчас крайне опасно для людей, но предупреждения, по словам ученого, не останавливают туристов.

Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри него может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы, - рассказывают вулканологи.

Фото: Юрий Демянчук

Вулкан стал проявлять свою активность 25 августа, выбросив парогазовый столб с примесью пепла на высоту более 3,5 километра. Кроме того, по данным вулканологов из Северо-Курильска, продолжает действовать оранжевый код для авиации в районе вулкана Эбеко. На острове Парамушир Большой Курильской гряды зафиксирован пепловый выброс высотой до 3,7 км.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!