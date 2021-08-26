Для казахстанцев изменили правила въезда в Россию через сухопутную границу

Теперь они смогут въезжать с членами семьи.

Российские власти изменили правила въезда в страну для казахстанцев через сухопутные посты пропуска, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Посольства Казахстана в России, пересекать границу теперь можно вместе с членами семьи. Ранее могли въехать только близкие родственники граждан РФ.

Вместе с тем Россия по-прежнему сохраняет строгие правила въезда в страну для граждан Казахстана.

Так, въезд через сухопутную границу разрешен для:

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории России, членов семей указанных лиц (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), членов официальных делегаций;

лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;

лиц, въезжающих в РФ в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей ;

; лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства), а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (при наличии вида на жительства Российской Федерации), а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, въезжающих в РФ в целях лечения, сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг;

лиц, въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, являющихся участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

лиц, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан;

лиц, въезжающих в РФ для обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями.

При пересечении границы нужно будет предоставить перечень документов, подтверждающих цель визита. Кроме того, необходимо иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

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