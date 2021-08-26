Специалисты изучали долгосрочные эффекты от введения мышам антибиотиков.

Австралийские ученые считают, что прием антибиотиков влияет на продолжительность жизни, передает zakon.kz.

Как выяснили исследователи, восстановление микрофлоры кишечника после курса антибиотиков связано со снижением продолжительности жизни у мышей. Работа ученых опубликована в журнале Cell Reports.

Специалисты изучали долгосрочные эффекты от введения мышам антибиотиков на раннем этапе жизни. Наблюдали за подопытными от начала приема препаратов – ампициллина и неомицина – вплоть до преклонного возраста (102 недель).

Антибиотики серьезно сокращали разнообразие микробиома, после чего кишечник заселялся, как правило, одним из двух наборов микробиоты, обозначенных исследователями как PAM I и PAM II соответственно.

B ходе исследования, у мышей с PAM II в дальнейшем наблюдалась повышенная устойчивость к инсулину, что указывает на нарушения обмена веществ и усиление воспалений в различных тканях, в том числе в печени и мозге. Сокращалась у них и выработка антител после вакцинирования от гриппа. Эти мыши умирали примерно в два раза быстрее собратьев с PAM I – даже притом, что в обоих случаях состав кишечного микробиома впоследствии возвращался к норме.

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Результаты [исследования] говорят о том, что тот тип микробиома, который заселяет кишечник после [введения] антибиотиков обладает возможностью перепрограммирования иммунной системы млекопитающих с длительными последствиями, в том числе и для продолжительности жизни, – отметил ведущий автор исследования, профессор Университета Флиндерса Дэвид Линн.

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