В Казахстане планируют увеличить количество призывников

Призывная кампания продлится до конца 2021 года.

Запланировано увеличение количества призываемых в ряды Вооруженных сил, сообщил на брифинге начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Сакен Жусупов, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе осенней призывной кампании, которая продлится до конца года, ряды Вооруженных сил и других воинских формирований пополнит около 17 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки. Министерством обороны запланировано увеличение количества призываемых в ряды Вооруженных сил по сравнению с предыдущими призывами, - сообщил Жусупов.

По его словам, в ходе призыва будет продолжено использование рассылки СМС-сообщений призывникам через средства связи службы 1414. Исключение личного контакта значительно уменьшает риск заражения инфекцией.

Он добавил, что увольнение военнослужащих срочной службы будет осуществляться в плановом порядке в течение 12 месяцев со дня призыва.

Уже второй год призывная кампания проводится в условиях пандемии. ПЦР-обследование призывников будет проводиться дважды: на сборных пунктах и в воинских частях по прибытии пополнения. Соблюдение санитарных мер, ношение масок находится на постоянном контроле министра обороны. Понимание, с которым призывники и их родители относятся к необходимости соблюдения карантинных ограничений, способствует недопущению массового распространения КВИ в армейской среде, - объяснил Жусупов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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