В Акмолинской области завершена вакцинация на некоторых предприятиях

Коронавирусная инфекция опасна и разрушительна для организма.

В Акмолинской области, по данным департамента санитарно - эпидемиологического контроля, большинство организаций завершили вакцинацию сотрудников против коронавирусной инфекции.

Как отмечает управление внутренней политики, на сегодня привито 17681 работников промышленных предприятий области.

В Зерендинском районе, где сосредоточено много промышленных предприятий и объектов туризма, достигнут 100% охват вакцинацией в некоторых учреждениях. Руководство ТОО "Берекет 2025", ТОО "Ак Жол", ИП "Попов" ТОО, "Агро Фирма Караозек", ТОО "Байтерек НП" и др,, позаботившись о здоровье сотрудников, организовали вакцинацию на производстве и теперь имеют возможность работать на полном цикле.

С привлечением мобильной бригады медиков районной больницы в медицинском пункте ЗИФ АО "Алтынтау Кокшетау" был организован прививочный центр с комфортными условиями, чтобы работники, получившие вакцину, в течение определенного времени находились под наблюдением врачей.

Коронавирусная инфекция опасна и разрушительна для организма. Я, как руководитель, должен позаботиться и о своем здоровье и о благополучии своих близких и коллег. Очень удобно, что вакцинирование проходит без отрыва от производства. Рекомендую своим коллегам последовать нашему примеру. Вакцину поставил первым, чувствую себя отлично, – делится главный инженер предприятия Еркебулан Куандыков.

Аналогичного мнения придерживается и директор семейно-оздоровительного комплекса им. М.Габдуллина Кадиша Жапарова.

Этот факт говорит о том, что наши коллеги хорошо понимают, что создание коллективного иммунитета, в первую очередь, необходимо для обеспечения здоровья и безопасности самих сотрудников и их семей. Также это показывает, что вакцинированные сотрудники заботятся о здоровье своих коллег на фабрике. Благодаря высокой ответственности и гражданской сознательности нашего коллектива с самого начала пандемии и по сей день мы имеем возможность работать в штатном, режиме, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение наших клиентов, - отметила руководитель учреждения.

Организацией выезда мобильных бригад не только на предприятия, но и в отдаленные села, занимаются работники местного акимата совместно с медиками. По их словам, это позволяет увеличить охват населения.

Действительно, для удобства населения предусмотрено получение вакцины не только в любом из восьми прививочных пунктов, но и не отходя от места работы – по заявке предприятия медицинские работники прибудут и туда. Для удобства населения по населенным пунктам курсирует передвижной медицинский комплекс, - отметила заместитель акима района Райхан Габдуллина.

К слову, в области на сегодня с февраля первым компонентом привито – 61,8%, вторым – 49,3%.

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