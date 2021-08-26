Пациент больницы рассказал о спасении МакSим

Сосед МакSим по больнице рассказал подробности ее спасения.

Стали известны подробности лечения певицы МакSим. Деталями пребывания в больнице артистки поделился пациент той же клиники, где от коронавирусной инфекции лечилась Марина Максимова, передает zakon.kz.

15 июня Марину Максимову госпитализировали с тяжелой пневмонией. Затем певицу ввели в кому и перевели на ЭКМО. Начался септический шок. Но певица смогла побороть болезнь.

Журналисты издания "MK.ru" поговорили с пациентом того же медучреждения, который стал свидетелем борьбы за жизнь певицы.

За судьбой МакSим поклонники и журналисты наблюдали круглосуточно с середины июня. Были сообщения, что Максимову перевели с ИВЛ на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) – специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма, его применяют, когда легкие не справляются. Но официальные представители артистки опровергали данную информацию. Почти два месяца Марина провела в искусственной коме. Теперь МакSим проходит реабилитацию дома.

Бывший пациент 52-й горбольницы, где лежала Максимова, проходил лечение в соседней палате реанимации с COVID-19.

Врачи не надеялись, что она выживет. Когда я выписывался в июле, она все еще была в коме. У меня было небольшое поражение легких – 50%, первые дни в больнице даже я встать не мог, что уж говорить о Марине. Среди медперсонала шли разговоры, что она не выживет. Грубо говоря, если ее отключить от аппарата – человек бы умер, - рассказывает очевидец.

Также он утверждает, что певица действительно была на ЭКМО, а не ИВЛ.

Она была на ЭКМО. Я слышал об этом неоднократно в стенах больницы. А то, что она так похудела, вполне объяснимо. Если я, здоровый мужик, за неделю в больнице, несколько дней в реанимации, скинул 10 килограммов, что уж о ней говорить. Лежала Марина в отдельной палате на втором этаже, – вспоминает пациент клиники.

На вопрос, ухаживали ли волонтеры за артисткой, мужчина ответил, что никаких волонтеров там нет.

Всех обслуживают медсестры, младший персонал. Туда, кстати, много и других звезд приезжало и помимо МакSим. Не в том смысле, что они болели – может, просто по делам. Туда и Елена Малышева приезжала, и Максим Галкин заскакивал в больницу, на 6-й этаж, где ВИП-палаты. Возвращаясь к разговору о МакSим: ее же сначала загубили в коммерческой клинике, - сказал он.

Кроме того, пациент отметил, что певицу доставили в 52-ю больницу не из дома.

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Ее доставили из частной клиники, причем в ужасном состоянии. Не вспомню названия, но Марина пыталась лечиться в коммерческой клинике, где-то в Митино. Ее оттуда привезли с большим поражением легких, сразу же ввели в искусственную кому. Почему-то богатые и известные люди считают, что частные клиники и самолечение - лучше, - рассказывает мужчина.

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Кроме того, журналисты поинтересовались у соседа по палате тем, что помогло спасти певицу, на что собеседник ответил: "Я узнавал - ставили специальные дорогостоящие капельницы с японским препаратом. Инфузионная терапия - на высоте, быстро восстанавливает состояние после ковида".

3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали. За это время МакSим сильно похудела, усиленно восстанавливается после болезни. Изменившуюся певицу МакSсим сняли на видео. Российская певица получает большую поддержку от поклонников и коллег после длительной болезни, которые высылают артистке цветы и открытки.

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