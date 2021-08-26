Конина, верблюжье мясо, рыба - новое меню разработали для военнослужащих

В 2020 году министерство обороны также увеличило стоимость пайков для военнослужащих на 40%.

В Казахстане пересмотрели нормы продовольственного довольствия военнослужащих. Теперь в меню появятся конина, верблюжье мясо, рыба и традиционные напитки, передает корреспондент zakon.kz.

Для дальнейшего улучшения питания военнослужащих совместно с Казахской академией питания проводится работа по усовершенствованию продовольственных норм пайков для военнослужащих с учетом особенностей национальной кухни. Планируется дополнительно включить в рацион питания военнослужащих мясо конины, баранины, верблюжатины, утки, гуся и разных видов рыбы. Также дополнительно планируется включить курт, кумыс и шубат, - рассказал старший офицер Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил Казахстана Руслан Тапашев.

В 2020 году Министерство обороны также увеличило стоимость пайков для военнослужащих на 40%. А услуги по организации питания солдат были переданы в аутсорсинг.

Республиканской бюджетной комиссией в 2020 году была поддержана необходимость увеличения цены пайка военнослужащего на 40%. Стоимость одного пайка была порядка 1225 тенге, теперь - 1713 тенге. Услуги по обеспечению питанием военнослужащих переданы в аутсорсинг частным компаниям. Но нужно учесть, что нормы пайка разные. Допустим, у десантно-штурмовых войск одна норма, у моряков и летчиков - другая, - уточнил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС Сакен Жусупов.

Ранее он сообщил, что в ходе осенней призывной кампании ряды Вооруженных сил и других воинских формирований пополнит около 17 тыс. казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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