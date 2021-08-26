История Акбопе Танирберген: некомпетентность чиновников, помноженная на невоспитанность

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На днях журналиста телеканала Хабар 24 Акбопе Танирберген силой вытолкали из здания районного акимата.
На днях журналиста телеканала Хабар 24 Акбопе Танирберген силой вытолкали из здания районного акимата.
Случай недопустимый, вопиющий и мерзкий как с точки зрения права, так и с точки зрения морали. Нельзя такое замалчивать, нельзя делать вид, что ничего не произошло.
В нашем государстве деятельность журналиста считается особенно важной и нужной. Именно поэтому закон дает журналисту особые права и полномочия, а также обеспечивает ему соответствующую защиту.
Закон о СМИ ясно и четко устанавливает, что журналист имеет право посещать государственные органы и быть принятым их должностными лицами.
Уголовный кодекс предусматривает наказание за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Цитирую: "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем создания условий, препятствующих выполнению журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно с применением насилия или угрозы его применения в отношении журналиста, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок".
Помимо того, что Акбопе Танирберген журналист, она еще и женщина. Такое обращение с женщиной не допустимо, особенно в обществе, которое мы привыкли считать культурным.
В девятнадцатом веке за такое поведение мужчину вызывали на дуэль. В двадцатом веке - били по лицу. В двадцать первом…. В двадцать первом уже и не знаю…
Как, на мой взгляд, должны были поступить сотрудники акимата в этой ситуации?
Во-первых, когда пришел журналист, нужно было пустить его в здание, проводить в помещение для ожидания и сообщить руководству (акиму, если его нет – его заместителю) о визите журналиста. Аким, его заместитель или другое должностное лицо акимата должны были немедленно или в разумные сроки встретиться с журналистом, выслушать его вопросы и, по возможности, дать ответы или назначить время для дополнительной встречи.
Во-вторых, раз уж сработал человеческий фактор и охранники акимата повели себя именно так, акиму или его заму нужно было немедленно найти возможность встретиться с Акбопе, принести извинения – как по должности, так и по-человечески, объясниться и ответить на все вопросы журналиста. Ну, и, думаю, букет цветов, чашка чая и доброе слово, сказанное женщине, решили бы все вопросы и исчерпали бы конфликт.
Но этого не произошло. И вот почему. Сам этот случай, дальнейшие действия и невнятные комментарии должностных лиц районного акимата показывают системную проблему местных исполнительных органов – некомпетентность сотрудников, незнание ими законов, неумение работать в кризисных ситуациях и отсутствие элементарного воспитания.
Надеюсь, что всем действиям сотрудников акимата будет дана должная оценка и приняты необходимые меры по недопущению таких ситуаций в будущем, а этот случай послужит уроком для сотрудников всех государственных органов.
Акбопе, держись! И обязательно продолжай эту важную и нужную работу – делать нашу страну лучше. Всякое бывает в жизни, но знай – мы с тобой и не дадим тебя в обиду!
Сергей Киселев
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