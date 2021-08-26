История Акбопе Танирберген: некомпетентность чиновников, помноженная на невоспитанность

На днях журналиста телеканала Хабар 24 Акбопе Танирберген силой вытолкали из здания районного акимата.

На днях журналиста телеканала Хабар 24 Акбопе Танирберген силой вытолкали из здания районного акимата.

Случай недопустимый, вопиющий и мерзкий как с точки зрения права, так и с точки зрения морали. Нельзя такое замалчивать, нельзя делать вид, что ничего не произошло.

В нашем государстве деятельность журналиста считается особенно важной и нужной. Именно поэтому закон дает журналисту особые права и полномочия, а также обеспечивает ему соответствующую защиту.

Закон о СМИ ясно и четко устанавливает, что журналист имеет право посещать государственные органы и быть принятым их должностными лицами.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Цитирую: "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем создания условий, препятствующих выполнению журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно с применением насилия или угрозы его применения в отношении журналиста, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Помимо того, что Акбопе Танирберген журналист, она еще и женщина. Такое обращение с женщиной не допустимо, особенно в обществе, которое мы привыкли считать культурным.

В девятнадцатом веке за такое поведение мужчину вызывали на дуэль. В двадцатом веке - били по лицу. В двадцать первом…. В двадцать первом уже и не знаю…

Как, на мой взгляд, должны были поступить сотрудники акимата в этой ситуации?

Во-первых, когда пришел журналист, нужно было пустить его в здание, проводить в помещение для ожидания и сообщить руководству (акиму, если его нет – его заместителю) о визите журналиста. Аким, его заместитель или другое должностное лицо акимата должны были немедленно или в разумные сроки встретиться с журналистом, выслушать его вопросы и, по возможности, дать ответы или назначить время для дополнительной встречи.

Во-вторых, раз уж сработал человеческий фактор и охранники акимата повели себя именно так, акиму или его заму нужно было немедленно найти возможность встретиться с Акбопе, принести извинения – как по должности, так и по-человечески, объясниться и ответить на все вопросы журналиста. Ну, и, думаю, букет цветов, чашка чая и доброе слово, сказанное женщине, решили бы все вопросы и исчерпали бы конфликт.

Но этого не произошло. И вот почему. Сам этот случай, дальнейшие действия и невнятные комментарии должностных лиц районного акимата показывают системную проблему местных исполнительных органов – некомпетентность сотрудников, незнание ими законов, неумение работать в кризисных ситуациях и отсутствие элементарного воспитания.

Надеюсь, что всем действиям сотрудников акимата будет дана должная оценка и приняты необходимые меры по недопущению таких ситуаций в будущем, а этот случай послужит уроком для сотрудников всех государственных органов.

Акбопе, держись! И обязательно продолжай эту важную и нужную работу – делать нашу страну лучше. Всякое бывает в жизни, но знай – мы с тобой и не дадим тебя в обиду!

Сергей Киселев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!