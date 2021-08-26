Правила противодействия легализации преступных доходов разработали для нотариусов

Правила включают в себя программы, которые разрабатываются субъектами самостоятельно.
Совместным приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу и и.о. министра юстиции РК от 19 августа 2021 года утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов, сообщает zakon.kz.
Правила являются документом, который регламентирует организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и устанавливает порядок действий для нотариусов.
Правила включают в себя программы, которые разрабатываются субъектами самостоятельно в соответствии с Требованиями и являются внутренним документом либо совокупностью таких документов.
Программа организации внутреннего контроля включает процедуры:
- организации внутреннего контроля, включая описание функций субъектов при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом и принятия мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом;
- признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ, в качестве подозрительной;
- представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фактов отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;
- фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций;
- признания субъектами сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;
- оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации ОД/ФТ;
- разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ и снижению рисков оценки рисков легализации;
- классификации своих клиентов с учетом степени риска, оценки рисков легализации ОД/ФТ.
При этом допускается включение в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля для указанных целей.
Функции нотариусов в соответствии с программой организации внутреннего контроля включают:
- разработку, внесение изменений или дополнений в правила;
- организацию и контроль за представлением сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган;
- принятие решений о признании операций клиентов подозрительными;
- принятие решений об отнесении операций клиентов к сложным, необычно крупным и другим необычным операциям, к операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ;
- принятие решений о приостановлении либо об отказе от проведения операций клиентов и необходимости направления в уполномоченный орган;
- исполнение решений уполномоченного органа о приостановлении проведения подозрительной операции;
- принятие решений об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами;
- документальное фиксирование принятых решений в отношении операции клиента (его представителя) и бенефициарного собственника;
- формирование досье клиента на основании данных, полученных в результате реализации правил;
- принятие мер по улучшению системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение мер по хранению документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе, подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом;
- обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении своих функций.
Совместный приказ вводится в действие с 4 сентября 2021 года.
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