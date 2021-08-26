Что делать, если невакцинированного сотрудника нет возможности перевести на дистанционку

Затраты по проведению ПЦР-тестирования рабочих могут быть урегулированы по соглашению с работодателем за счет организации либо за счет собственных средств.

Сотрудник не получил вакцину против COVID-19 и отказывается проходить ПЦР-тестирование. Что нужно делать, если нет возможности перевести таких работников на дистанционную форму работы? Такой вопрос задали министру здравоохранения на сайте "электронного правительства", сообщает zakon.kz.Как следует из ответа Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" граждане имеют право на дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок.

Между тем, как следует из постановления главного государственного санитарного врача РК от 1 июля 2021 года, в перечень организаций, в которых ограничивается допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19, входят объекты по оказанию услуг населению.

Таким образом, ограничивается допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). В таких случаях работники переводятся на дистанционный формат работы либо допуск на работу при наличии результатов ПЦР-тестирования каждые 7 дней. Затраты по проведению ПЦР-тестирования рабочих могут быть урегулированы по соглашению с работодателем за счет организации либо за счет собственных средств, - говорится в ответе Минздрава.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!