Родившуюся при эвакуации из Кабула девочку назвали в честь самолета ВВС США

Афганскую девочку назвали в честь военного самолета, на борту которого она родилась.

Девочку, родившуюся во время эвакуации из Кабула сотрудничавших с США афганцев и членов их семей, назвали в честь военного транспортника C-17, передает zakon.kz.

Как сообщает RG.ru, по словам командующего американскими войсками в Европе генерала Тод Уолтерс, новорожденная получила имя Рич.

Издание Le Figaro отмечает, что каждый самолет ВВС США имеет кодовое название для связи с другими бортами или диспетчерскими вышками. Транспортники C-17 традиционно зовутся Reach, имеющий определенный номер. Давая имя девочке, родители отбросили цифры, оставив только основу позывного.

Будучи пилотом ВВС США, я мечтаю увидеть, как эта маленькая девочка по имени Рич вырастет гражданкой Америки и будет летать на истребителях наших ВВС, – заявил Уолтерс.

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