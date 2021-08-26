Как будут учиться в Алматы школьники и студенты с 1 сентября - постановление

Речь идет об очном обучении.

Главный государственный санитарный врач Алматы подписал постановление от 26 августа 2021 года "О мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции в учреждения образования", сообщает zakon.kz.

Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, - говорится в документе.

В связи с чем предписано обучение в штатном формате в организациях образования при следующих условиях:

соблюдение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, предусмотренных постановлением главного савнврача РК;

100%-ная вакцинация педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших коронавирусом в течение 3 месяцев после выздоровления);

внедрение приложения Ashyq при входе в организации педагогов, персонала, родителей, посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше;

соблюдение масочного режима;

обеспечение достаточным количеством рециркуляров, санитайзеров, антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;

увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;

соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещению, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;

ежедневный входной фильтр (термометрия) педагогов, персонала, обучающихся;

запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, классовых, внеклассовых, родительских собраний и тд);

запрет на проведение в детсадах и школах мероприятий с объединением групп и классов;

отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных и практических занятий.

Также предписано усилить контроль за организацией питания. Установить в столовых рециркуляторы воздуха.

Допускается заселение в общежития вакцинированных студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3-х месяцев, с запретом на вход посторонних лиц.

Иностранные студенты допускаются к очному обучению при наличии:

полного курса вакцинации, подтвержденной паспортом/справкой;

отрицательного результата ПЦР-тестирования, полученного не позднее трех суток после пересечения границы.

Допуск студентов медицинских колледжей и вузов на клинические базы, резидентуры, в клиники организаций образования, в университетскую больницу и т.д. производится при наличии полного курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом вакцинации, за исключением имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3-х месяцев.

Допуск педагогов, персонала, родителей, посетителей студентов в детсады, школы, колледжи, вузы, включая интернаты и общежития, производится через приложение Ashyq и поддерживающие его платформы.

Не допускается вход в названные организации, включая столовые и буфеты:

лиц с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура выше 37 градусов);

лиц с "желтым" и "красным" статусом по QR-коду;

невакцинированных педагогов и персонала, за исключением имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3-х месяцев.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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