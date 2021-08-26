Как будут учиться в Алматы школьники и студенты с 1 сентября - постановление

Приложение zakon.kz
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Речь идет об очном обучении.
Главный государственный санитарный врач Алматы подписал постановление от 26 августа 2021 года "О мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции в учреждения образования", сообщает zakon.kz.
Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, - говорится в документе.
В связи с чем предписано обучение в штатном формате в организациях образования при следующих условиях:
Также предписано усилить контроль за организацией питания. Установить в столовых рециркуляторы воздуха.
Допускается заселение в общежития вакцинированных студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3-х месяцев, с запретом на вход посторонних лиц.
Иностранные студенты допускаются к очному обучению при наличии:
Допуск студентов медицинских колледжей и вузов на клинические базы, резидентуры, в клиники организаций образования, в университетскую больницу и т.д. производится при наличии полного курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом вакцинации, за исключением имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3-х месяцев.
Допуск педагогов, персонала, родителей, посетителей студентов в детсады, школы, колледжи, вузы, включая интернаты и общежития, производится через приложение Ashyq и поддерживающие его платформы.
Не допускается вход в названные организации, включая столовые и буфеты:
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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