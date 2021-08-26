Назван способ снижения холестерина без таблеток

Кардиолог объяснил, как избавиться от плохого холестерина без лекарств.

Кардиолог рассказал, как более эффективно и без лекарств избавиться от плохого холестерина, передает zakon.kz.

Специалист считает, что в этом помогут регулярные тренировки. Об этом в интервью "Доктору Питеру" рассказал кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков.

Врач порекомендовал "всем пациентам с повышенным холестерином" кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере минимум 30 минут в день.

Это не просто совет, а фактически медицинское назначение. Хорошая физическая активность иногда дает больший эффект, чем лекарства, - отметил кардиолог.

Сочетая физические нагрузки с правильным питанием, можно снизить холестерин на 20-30 процентов за счет похудения, отметил доктор.

По информации издания RG.ru, при высоком холестерине не стоит заменять жирное мясо субпродуктами. Сердце, мозги, почки - источники холестерина, предупреждает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова.

Людям с повышенным или пониженным уровнем холестерина врачи рекомендуют систематически наблюдаться у кардиолога, который при необходимости выпишет нужные препараты.

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