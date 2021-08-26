Antikor Almaty провел встречу в рамках усиления превентивных мер в системе образования

Для искоренения коррупции необходимо принять последовательные меры.

26 августа состоялась встреча руководителя Департамента по противодействию коррупции по Алматы Мурата Ахметова с ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая Дарханом Биляловым по вопросам усиления профилактики коррупционных правонарушений.

В мероприятии приняли участие руководитель республиканского проектного офиса Sanaly urpaq Кайыржан Токушев, общественные деятели, представители университета и Антикоррупционной службы Алматы.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности вузов. Рассмотрены механизмы и итоги проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, анализа государственных закупок, внедрения комплаенс-службы и формирования антикоррупционной культуры.

Руководитель проектного офиса Sanaly urpaq информировал присутствующих об исполнении комплексного плана по противодействию коррупции за 2020 год, который реализуется в целях недопущения коррупции в сфере образования.

Представители университета, в свою очередь, высказали свое мнение, а также поддержали инициированные новые подходы по профилактике коррупционных правонарушений.

Ректор КазНПУ Дархан Билялов отметил важность участия преподавателей и студентов в формировании антикоррупционного сознания в обществе. По его словам в этом контексте уже разработан и принят ряд превентивных мер, направленных на выявление и устранение коррупционных рисков.

Так, КазНПУ одним из первых получил международный сертификат соответствия стандарта ИСО 37001 "Система менеджмента противодействия коррупции", внедрил комплаенс-службу, куда вошли офицер доверия, Этический совет, которая призвана координировать всю систему антикоррупционной деятельности Университета. Для искоренения коррупции необходимо принять последовательные меры по повышению открытости и прозрачности образовательного процесса, систематически проводить работу по соблюдению принятых антикоррупционных стандартов, снижению коррупционных рисков и применению цифровых технологий в бизнес процессах, - отметил Кайыржан Токушев.

Как сказал Мурат Ахметов, "пресечение, профилактика коррупции в сфере образования – это один из основных приоритетов Главы государства и Антикоррупционной службы. В связи с этим, мной запланирован ряд встреч с руководителями высших учебных заведений. Надеемся на совместное сотрудничество. Мы в свою очередь готовы оказать методологическую и иную помощь в вопросах противодействия коррупции. Необходимо поддерживать корпортивную добропорядочность, повышать правовую и антикоррупционную грамотности, формировать сознание всеобщего неприятия коррупции, культивировать антикоррупционное сознание, академическую честность, прозрачность и открытость. В этих целях в помощь для учебных заведений специально разработан проект Sanaly urpaq, направленный на проведение системной и масштабной работы в сфере образования страны".

Наша цель сплотить контингент всех учреждений образования вокруг идеи противодействия коррупции, а также на деле показать результаты, выработать механизмы и модельные образцы, которые будут имплементированы во всех вузах страны, - подытожил руководитель городского антикоррупционного ведомства.

По итогам встречи стороны подписали План по противодействию коррупции на 2021 – 2022 учебные годы в рамках проекта Sanaly urpaq, состоящий из 4 разделов – антикоррупционного образования, продвижения антикоррупционной культуры, продвижения института антикоррупционного комплаенса, мониторинга деятельности вузов.

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