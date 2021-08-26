Правительство расширило перечень товаров, приобретаемых у США

Перечень дополнен одним пунктом.

Правительство Казахстана приняло постановление от 18 августа 2021 года, которым вносятся дополнения в перечень товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Перечень дополнен одним пунктом, в котором говорится о приобретении товаров, работ и услуг, приобретаемых в соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки относительно уничтожения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращения распространения оружия массового уничтожения, совершенным 13 декабря 1993 года республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики РК.

Как отмечается, одним из основных видов деятельности министерства является ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых военно-технических средств, в том числе и боеприпасов, содержащих радиоактивные компоненты:

1. Для проектирования, строительства, реконструкции, модернизации элементов и систем объектов в объемах и количестве, предусмотренных проектно-сметной документацией, прошедшей в установленном законодательством порядке соответствующие государственные экспертизы, в рамках работ по конверсии исследовательских ядерных реакторов:

систем автоматического управления и защиты реакторов, включая модернизацию исполнительных, измерительных и логических подсистем;

систем охлаждения реакторов, охлаждения экспериментальных устройств, систем технологического контроля параметров;

систем радиационной безопасности и дозиметрического контроля реакторных комплексов;

транспортно-технологических систем и грузоподъемного оборудования реакторных комплексов; сооружений хранилища радиоактивных отходов, радиационно-защитной камеры, промежуточных хранилищ реакторных комплексов;

2. Для реализации задач возврата в страну происхождения, переработки и утилизации высокообогащенного ядерного топлива исследовательских ядерных реакторов.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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