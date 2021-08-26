Умерший от КВИ мужчина в Темиртау "получил" вторую дозу вакцины после смерти

Прививку он получил на следующий день после его смерти.

Факт был выявлен Департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля Карагандинской области в ходе мониторинга летальных исходов от коронавирусной инфекции среди вакцинированных от COVID-19, передает zakon.kz.

59-летний житель города Темиртау еще до госпитализации в инфекционный госпиталь имел отметку, что привит первым компонентом вакцины. Через пять дней данный гражданин скончался от COVID-19. Однако на следующий день после его смерти в базе появилась отметка о том, что мужчина получил второй компонент вакцины. Это, конечно же, поставило под сомнение получение им первой вакцины, - пояснил начальник управления дознания Департамента полиции Алмаз Саламатов.

Возбуждено дело по статье 385 УК РК "Подделка и сбыт официальных документов" в отношении медицинских работников.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Ход расследования взят на контроль руководством ДП области.

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