Елбасы доложили о вакцинации в "Самрук-Қазына" 

Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Нурсултан Назарбаев принял Председателя правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева. В ходе встречи Первому Президенту Казахстана был представлен доклад о производственных и финансовых показателях "Самрук-Қазына", передает zakon.kz.

По информации Саткалиева, за семь месяцев текущего года наблюдается положительная динамика показателей по реализации урана, производству электроэнергии, а также контейнерным перевозкам. Елбасы был проинформирован о процессе вакцинации и предпринимаемых мерах санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях группы Фонда, - пишет пресс-служба Назарбаева.

По итогам встречи Председатель Совета по управлению ФНБ "Самрук-Қазына" дал ряд конкретных поручений.

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