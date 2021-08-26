Усилен контроль за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном

В 2021 году наблюдается снижение потока денежных средств между странами на 68%.

Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов заявил, что в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном, передает zakon.kz.

В текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%. Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами. Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска. В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами, - сказал Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.

По требованию Агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.

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