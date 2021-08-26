Учитель биологии рассказал Аймагамбетову о зарплате в 430 тысяч тенге

Министр выслушал мнение коллег об учебниках, о системе оценивания, цифровых платформах и новшествах, внедряемых в систему образования.

В преддверии учебного года министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов посетил организации образования Акмолинской области, передает zakon.kz.

В сельской школе Зеленого бора учатся более 500 учеников. В первую очередь побеседовал с коллегами-педагогами. Говоря о формате обучения, они отметили, что выступают за традиционное офлайн-обучение. Первое, что планируют сделать педагоги по возвращении всех детей в школы, это провести диагностику знаний, адаптировать учебные программы и принять меры по восполнению потерь в знаниях, - написал министр в Facebook.

Он отметил, что выслушал мнение коллег об учебниках, о системе оценивания, цифровых платформах и новшествах, внедряемых в систему образования.

Радует, что учителя положительно оценили возвращение к 45-минутным занятиям. Немаловажным является вопрос оплаты их труда. Учитель биологии рассказал, что его зарплата превышает 430 тысяч тенге, и, в целом, он на себе почувствовал эффективность мер по повышению статуса педагога, - пишет Аймагамбетов.

Помимо этого, министр обратил внимание руководителя Управления образования региона на вопросы, связанные с организацией учебного процесса в этом году, обеспечением безопасности детей, соблюдением санитарных требований, инфраструктурой.

Важен и вопрос транспортировки детей. Ранее мы внесли изменения в требования о перевозке школьников. Помимо качественного состояния, транспорт должен быть оборудован ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне и др. Также детей в школьных автобусах должен сопровождать специальный сотрудник. Кроме того, ознакомился с работой двух колледжей - Кокшетауского педагогического колледжа и Высшего педагогического колледжа г. Щучинска, которые готовят кадры для сферы образования. Всего в данных колледжах обучаются около двух тысяч студентов, - говорится в сообщении.

С сотрудниками Аймагамбетов обсудил проблемные вопросы подготовки специалистов. Также пообщался со студентами, большинство из которых после окончания учебы планируют поступить в высшие учебные заведения по педагогическому направлению.

Кроме того, посетил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова. По итогам сдачи введенного нами в текущем году Нацквалтеста выпускники данного вуза занимают четвертое место в стране, что является неплохим показателем. Преподаватели вуза озвучили свои предложения, направленные на улучшение учебного процесса. Отвечая на вопрос одного из преподавателей, отметил, что региональному университету важно не столько участвовать в мировых рейтингах, сколько соответствовать запросам региона и обеспечивать качественными кадрами. Ответил и на вопросы, интересовавшие студентов-активистов. Кстати, они поделились, что рады новости о возвращении к традиционному формату обучения, - резюмировал министр.

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